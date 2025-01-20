На гастроли в Москву отправится Хабаровский музыкальный театр

С 28 января по 4 февраля труппа Хабаровского музыкального театра выступит с гастрольной программой в Москве. Тысячи зрителей смогут посетить концерт «Мы вместе» (0+) и музыкальную поэму «Мцыри» (16+). Также состоится гала-концерт труппы в госпитале для участников СВО, сообщает ИА AmurMedia.
Так, в рамках гастролей на сцене учебного театра ГИТИС пройдут показы: 28 января — музыкальной поэмы «Мцыри», режиссером которой является выпускник ГИТИСа Фёдор Шалагин, 29 января — гала-концерт «Мы вместе», в котором примут участие артисты-вокалисты ХМТ и студенты факультета музыкального театра ГИТИСа.
2 февраля ХМТ продолжит гастрольную программу в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил, где вновь порадует зрителей музыкальными номерами из гала-концерта «Мы вместе». Завершающим событием гастрольной программы станет гала-концерт ХМТ, который пройдет на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера» 4 февраля.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в составе гастрольной группы Хабаровского краевого академического музыкального театра артисты-вокалисты, артисты балета, а также технические специалисты и художественно-руководящий состав.
— Труппа театра с нетерпением ждет встречи с московскими зрителями, а также с нашими друзьями и коллегами, которые проявили заботу и не остались равнодушными к судьбе ХМТ. Выражаем глубокую благодарность принимающим площадкам за приглашение на гастроли и неоценимую поддержку. В это непростое время особенно важно быть вместе, сохраняя надежду и веру в светлое будущее театра. Зрители увидят первую премьеру после пожара — музыкальную поэму «Мцыри», а также смогут насладиться бессмертными хитами из известных оперетт на концерте «Мы вместе» и, конечно же, выразить поддержку нашему театру, — рассказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
Кроме того, 1 февраля в Москве состоится гала-концерт труппы в госпитале для участников СВО. Артисты таким образом выразят поддержку тем, кто вносит свой неоценимый вклад в защиту Родины. Зрители услышат бессмертные хиты из известных оперетт в исполнении солистов Хабаровского музыкального театра.
— Мы надеемся, что концерт в госпитале для участников СВО укрепит моральный дух героев и защитников нашей Родины, покажет, что они не одни, и что их подвиги вдохновляют нас на новые свершения, — добавил Никита Туранов.
Благодаря всесторонней поддержке правительства края театр продолжает активную творческую деятельность, адаптируя ее к текущим условиям. Также коллектив хабаровского музыкального театра получает поддержку от деятелей культуры со всей России. В краевой столице в рамках марафона #ЯсХМТ проходят совместные выступления именитых артистов с творческим коллективом театра.
Напомним, ранее, в ноябре 2024 года Заслуженная артистка России Екатерина Гусева приняла участие в программе «Спасибо, жизнь!» (0+). Концерт с участием Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой состоится в Хабаровске 11 февраля 2025 года.