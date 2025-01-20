На гастроли в Москву отправится Хабаровский музыкальный театр

— Труппа театра с нетерпением ждет встречи с московскими зрителями, а также с нашими друзьями и коллегами, которые проявили заботу и не остались равнодушными к судьбе ХМТ. Выражаем глубокую благодарность принимающим площадкам за приглашение на гастроли и неоценимую поддержку. В это непростое время особенно важно быть вместе, сохраняя надежду и веру в светлое будущее театра. Зрители увидят первую премьеру после пожара — музыкальную поэму «Мцыри», а также смогут насладиться бессмертными хитами из известных оперетт на концерте «Мы вместе» и, конечно же, выразить поддержку нашему театру, — рассказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.