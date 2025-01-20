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Администрация Перми взыскивает долг по аренде с мужского монастыря

Сумма исковых требований составляет 408,4 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Департамент земельных отношений Перми подал иск в Арбитражный суд Пермского края к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда.

«Иск подан с целью взыскания задолженности по ранее заключенному договору аренды земельного участка с религиозной организацией “Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)”», — со ссылкой на департамент пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Иск, согласно картотеке суда, администрация Перми подала 14 января. Сумма исковых требований составляет 408,4 тысячи рублей.

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