До 57 рублей увеличится с февраля проезд на частных автобусах в Хабаровске

«Наша компания активно обновляет автобусный парк, средний срок службы наших машин — менее пяти лет. Нас нельзя упрекнуть в том, что этому вопросу мы не уделяем внимания. И все это — за 13 рублей с билета. При том, что рост стоимости автобусов за последние годы почти двукратный! Если в 2021 году мы могли купить машину менее чем за 10 млн. рублей, то сейчас ее себестоимость приблизилась к 18 миллионам», — разъяснил Иван Новиков.