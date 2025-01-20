До 57 рублей увеличится с февраля проезд на частных автобусах в Хабаровске

Уведомления по поводу увеличения стоимости в администрацию города направили перевозчики ООО «Оператор», ООО «Ефимов», ООО «Вираж», ООО «Автотранспортное предприятие “Владивосток”, сообщает ИА AmurMedia.
Мера, как утверждают перевозчики, вынужденная. Увеличение стоимости проезда связано с повышением цен на топливо, запчасти, расходные материалы, а также необходимостью индексации заработной платы сотрудников предприятий. По законодательству предприниматели и транспортные компании, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, устанавливают стоимость проезда самостоятельно.
«Разложить стоимость билета на составляющие нетрудно. Во-первых, с 1 января 2025 года вводится НДС для субъектов малого предпринимательства, к которым относятся и перевозчики, он составляет 5%. То есть из 57 рублей, которые мы отдадим за билет, 2 рубля 85 копеек пойдут на уплату этого налога. 5% идет на эквайринг — это та плата, которую берут банки за обслуживание транзакций через платёжные терминалы, с помощью которых мы оплачиваем проезд. То есть ещё 2,85 рубля от стоимости билета», — рассказал и.о. руководителя группы компаний «Пять Звезд» Иван Новиков.
Также он добавил, что заправка автобуса обходится в среднем в 30% от собранных денег, это 17 рублей. Еще 20 рублей идет непосредственно на зарплату водителя автобуса с положенными по закону отчислениями. Компании остаётся 13 рублей.
«Наша компания активно обновляет автобусный парк, средний срок службы наших машин — менее пяти лет. Нас нельзя упрекнуть в том, что этому вопросу мы не уделяем внимания. И все это — за 13 рублей с билета. При том, что рост стоимости автобусов за последние годы почти двукратный! Если в 2021 году мы могли купить машину менее чем за 10 млн. рублей, то сейчас ее себестоимость приблизилась к 18 миллионам», — разъяснил Иван Новиков.
В следующем году, чтобы выполнить конкурсные обязательства, компания планирует покупку ещё шести автобусов. Так что оставшиеся от продажи каждого билета 13 рублей надо полностью направлять на обновление парка.
При этом зарплата водителей растет опережающими темпами. Они, по словам Ивана Новикова, сейчас в топе самых высокооплачиваемых профессий в Российской Федерации, но на городских автобусах их всё равно по тем или иным причинам сегодня не хватает. По данным опроса ТГ-канала «Общественный транспорт» (18+), 73% руководителей транспортных предприятий назвали проблему дефицита водительских кадров самым важным событием 2024 года.
"Мы как организаторы пассажирских перевозок в границах Хабаровска проводим открытые конкурсы на право их осуществления, выдаем свидетельства и карты маршрутов. В соответствии с нормой 220-го Федерального закона установлено два вида перевозок: по регулируемым и по нерегулируемым тарифам, — объяснил начальник отдела организации регулярных перевозок управления промышленности, транспорта и связи Хабаровска Анатолий Игнатенко.
Регулируемый тариф устанавливается раз в год комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края и не может в течение года изменяться. На 2025 год установлен дневной тариф — 37 рублей и вечерний — 40 рублей. Он действует на хабаровских трамваях и троллейбусах МУП «Городской электротранспорт».
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, автобусные маршруты в краевом центре обслуживают предприниматели, они осуществляют свою деятельность по нерегулируемому тарифу и по закону имеют право устанавливать стоимость проезда самостоятельно, без согласования с органами местного самоуправления. При этом они, по постановлению правительства Хабаровского края, должны направлять в мэрию Хабаровска уведомление об изменении стоимости проезда с приложением пояснительной записки, где объясняются причины этого.
«18 декабря в постановление было внесено изменение, согласно которому перевозчики должны направлять эти уведомления не за 30, а за 15 дней. Соответствующая информация размещается и в салонах автобусов», — рассказал Анатолий Игнатенко.
На то, чтобы вмешиваться в ценообразование, у мэрии полномочий нет. Но всю информацию о повышении стоимости проезда здесь аккумулируют и направляют в Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю для проверки.
«Там анализируют, имеет ли место дублирование маршрутов, существует ли сговор, обосновано ли повышение цен, и дают свою оценку», — прокомментировал Анатолий Игнатенко.
Материалы, касающиеся повышения стоимости проезда в этом году, были направлены в региональную антимонопольную службу. Там сообщили, что ведется работа по проверке соблюдения всех норм законодательства. В случае выявления нарушений ведомство незамедлительно примет необходимые меры.
Каждый второй и четвертый понедельник месяца в администрации Хабаровска проходят встречи с руководителями транспортных предприятий, на которых обсуждаются все болезненные вопросы. Мэрия убеждает перевозчиков воздержаться от повышения цен, перевозчики приводят свои доводы для очередного увеличения стоимости на инфляцию всех своих затрат.
Информация об изменении стоимости проезда на городских автобусах размещается на официальном сайте администрации Хабаровска khv27.ru во вкладке управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска. Она доступна для всех.