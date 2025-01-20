Актриса Кэмерон Диас борется с белорусским мафиози в новой голливудской комедии «Снова в деле». Это следует из рецензий кинокритиков, опубликованных на сайте filmstarts.de.
Сообщается, что кинокартина режиссера Сета Гордона вышла на сервисе Netflix 17 января 2025 года. В комедии «Снова в деле» также снимались Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, Глен Клоуз и другие. Роль белорусского мафиози сыграл польский актер Роберт Беста.
Согласно сценарию, двое агентов ЦРУ Эмили, которую играет Кэмерон Диас, и Мэт, выжив в авиакатастрофе, решают инсценировать свою смерть, начинают жить как обычные супруги. Однако их тайна через много лет раскрывается и за ними начинают охотиться бандиты.
Все из-за того, что пара на последнем задании украла у белорусского мафиози Бальтазара Гора некий «Ключ». Речь идет про устройство, которое дает большие возможности для кибертерроризма. И бандит намерен его вернуть. В одной из сцен голливудская актриса будет противостоять белорусскому гангстеру.
Данная комедия заявлена как возвращение Кэмерон Диас, так как последний раз популярная актриса появлялась на экранах десять лет назад. После мюзикла «Энни» она заявила про уход из кино.
Тем временем российский певец Ярослав Сумишевский признался в белорусских корнях: «Беларусь — моя историческая родина, здесь родились мои бабушка и дедушка».
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