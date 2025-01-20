Актриса Кэмерон Диас борется с белорусским мафиози в новой голливудской комедии

Все из-за того, что пара на последнем задании украла у белорусского мафиози Бальтазара Гора некий «Ключ». Речь идет про устройство, которое дает большие возможности для кибертерроризма. И бандит намерен его вернуть. В одной из сцен голливудская актриса будет противостоять белорусскому гангстеру.