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Хабаровский край запускает онлайн-ресурсы к 80-летию Победы

Открыты официальные страницы и канал, где жители региона смогут узнать истории о Великой Отечественной войне и подготовке к юбилею Победы.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов создан официальный сайт и открыты паблики в социальных сетях, включая «ВКонтакте», «Одноклассники» и телеграм-канал под названием «80 лет Великой Победе», сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эти ресурсы приглашены подписаться все жители региона.

На новых платформах собраны уникальные материалы, рассказывающие о подвиге людей, приближавших Победу как на фронте, так и в тылу. В сообществах можно найти интересные факты о сражениях, героях, личные фронтовые письма, а также воспоминания, которые освещают события той эпохи.

«80 лет Великой Победе» — это не только онлайн-ресурсы, но и уникальные пространства для жителей, где они могут познакомиться с информацией о предстоящих мероприятиях, праздничных событиях, тематических викторинах, связанных с этой важной датой, — сообщают организаторы проекта.

Кроме того, в Хабаровском крае уже началась активная подготовка к торжествам, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Организационный комитет «Победа», в который вошли все руководители региона, занимается подготовкой событий, а также приведением в порядок памятников, мемориальных комплексов и других объектов, связанных с памятью о войне.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул важность работы по сохранению памяти и отметил, что одной из первоочередных задач является восстановление всех памятных мест региона к юбилею Победы.

история