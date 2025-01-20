Хабаровский край запускает онлайн-ресурсы к 80-летию Победы

Кроме того, в Хабаровском крае уже началась активная подготовка к торжествам, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Организационный комитет «Победа», в который вошли все руководители региона, занимается подготовкой событий, а также приведением в порядок памятников, мемориальных комплексов и других объектов, связанных с памятью о войне.