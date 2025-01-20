Верба распустилась в Листвянке из-за теплой зимы

Зима 2025 продолжает удивлять жителей Иркутской области. То погода бьет столетние рекорды, то бабочки и летучие мыши просыпаются. 20 января в сети появились фото … цветущей вербы в Листвянке! Обычно дерево показывает свою красоту в марте-апреле.
Откуда взялось такое тепло в самый «разгар» зимы и когда ждать наступления морозов? КП-Иркутск узнала у начальника Иркутского Гидрометцентра Юлии Яньковой, что теплые воздушные массы пришли на европейскую территорию с районов Атлантики и быстро распространились на всю территорию России, вплоть до Сибири.
Радоваться яркому солнцу можно аж до конца недели. Так, например, сегодня, 20 января, в Иркутске ожидается −5…-7 градусов. А вот на выходных, 25 и 26 января 2025, сильно похолодает. Шкала термометра опустится до −25 градусов ночью. Днем будет чуть теплее, около −19 градусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет Ил-76 распиливают в районе аэропорта Иркутска.