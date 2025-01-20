Верба распустилась в Листвянке из-за теплой зимы

Радоваться яркому солнцу можно аж до конца недели. Так, например, сегодня, 20 января, в Иркутске ожидается −5…-7 градусов. А вот на выходных, 25 и 26 января 2025, сильно похолодает. Шкала термометра опустится до −25 градусов ночью. Днем будет чуть теплее, около −19 градусов.