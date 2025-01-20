В Таганроге идет ремонт теплотрассы сразу на нескольких участках

В Таганроге идет ремонт теплотрассы сразу нескольких участках. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.
По словам сити-менеджера, в микрорайоне Дубки полным ходом идут ремонтные работы. Новые аварийные нештатные ситуации на сетях возникли после повторного запуска котельной на улице Ленина, 220.
Сейчас специалисты занимаются заменой трубы на трех участках: П. Тольятти, 24/1,30/4, 26/1. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Глава администрации города заверила, что ситуацию держит на личном контроле.