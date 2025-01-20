В Башкирии автомобили должников распродают от 323 тысяч рублей

Так, минимальная стоимость одного из лотов составляет 323 тысячи рублей. Это начальная цена за Lada Priora 2014 года выпуска. Самый дорогой автомобиль, арестованный за долги, это Mercedes-Benz GLA 250 2014 года выпуска. Начальная стоимость, которого оценена в 1 853 000 рублей.