В Башкирии автомобили должников распродают от 323 тысяч рублей

В Башкирии выставлены на торги арестованные автомобили должников. Об этом сообщает ГУ ФССП по республике.
Так, минимальная стоимость одного из лотов составляет 323 тысячи рублей. Это начальная цена за Lada Priora 2014 года выпуска. Самый дорогой автомобиль, арестованный за долги, это Mercedes-Benz GLA 250 2014 года выпуска. Начальная стоимость, которого оценена в 1 853 000 рублей.
Участие в торгах может принять любой желающий. Заявки судебные приставы принимают до 10 февраля. Для подтверждения участия в аукционе необходимо оплатить задаток и предоставить свои документы через площадку «Сбербанк-АСТ».
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