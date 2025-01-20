45 лет назад президент США Картер объявил о бойкоте первых Олимпийских игр в СССР

«[Картер] пришел на телевидение и сказал что-то о том, что если Советы не уберут войска с границы с Афганистаном, мы не отправим к ним зрителей и спортсменов. Я подумала: “Ого, он считает, что решает, кто поедет на Игры. У него нет таких полномочий”…. “Я был абсолютно уверен, что это полный блеф”….