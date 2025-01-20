Очереди из легковушек на границе Беларуси с Польшей существенно сократились

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Более 900 грузовых и легковых автомобилей стоит в очередях на границе Беларуси с сопредельными государствами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.
Очереди из легковушек фиксируются только в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. За последнее время они существенно сократились. Так, если на минувших выходных там насчитывалось свыше 1,2 тысячи автомобилей, то в понедельник утром всего 420.
На границах Беларуси с Литвой и Латвией очереди из легкового транспорта, как и прежде, не фиксируются.
Что касается скоплений фур, то они есть только на одном направлении — литовском. В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе стоит 300 грузовиков, а в ПП «Бенякони» насчитывается 180 фур.
На латвийском и польском направлениях скопления большегрузов в настоящее время не наблюдается.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.
В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14. Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.