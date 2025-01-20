Очереди из легковушек на границе Беларуси с Польшей существенно сократились

Очереди из легковушек фиксируются только в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. За последнее время они существенно сократились. Так, если на минувших выходных там насчитывалось свыше 1,2 тысячи автомобилей, то в понедельник утром всего 420.