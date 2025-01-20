35 лет назад советские войска вошли в Баку

«На работе даже спрашивали: “Как же так, мы разве вас обижали?”. Мне дали 60 рублей, все мои документы, справки о зарплате. Весной я снова прилетела в Баку, чтобы забрать оставшиеся вещи. Квартира была в полной сохранности, никто ее не вскрывал, ничего не трогал. Моя коллега азербайджанка и ее молодой человек помогали грузить вещи — ковры, хрусталь, и проводили в аэропорт», — вспоминает она.