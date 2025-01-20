Собянин: Будет создан народный рейтинг самых красиво украшенных заведений Москвы

Московский общепит этой зимой переживает настоящий бум популярности. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин. По его словам, для многих горожан «Зима в Москве» — это не только время для катания на коньках и прогулок, но и дружеских встреч в кафе.
Мэр Москвы также напомнил, что в прошлом году в столице разрешили круглогодичную работу летних веранд.
«В прошедшие каникулы многие заведения предлагали специальное новогоднее меню. Более 500 ресторанов и кафе присоединились к городскому проекту “Новогодний московский завтрак”. Гости заказали более 70 тысяч фестивальных сетов, особой популярностью пользовались сырники, омлеты и каши. По сравнению с прошлогодним сезоном продажи участников проекта увеличились почти в два раза», — отметил Сергей Собянин.
Сегодня горожане и туристы могут угоститься традиционными московскими плюшками и чаем «Москва», для которого собран особый новогодний купаж, на площадке фестиваля «Московское чаепитие». Специальные чайные сеты с традиционной столичной выпечкой можно попробовать в ресторанах и отелях, в проекте участвует свыше 100 заведений.
Скоро более сотни ресторанов примут участие в фестивале «Китайский Новый год в Москве».
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1 декабря 2024 года среднее количество посетителей ресторанов и кафе выросло более чем на восемь процентов. Средний чек увеличился почти на 11 процентов, а выручка заведений — на 20 процентов», — написал мэр Москвы.
Многие рестораны уже объявили о том, что часть прибыли за новогодние праздники отправят посредством благотворительных фондов на помощь участникам специальной военной операции. Мэр Москвы подчеркнул, что город поддержит эту инициативу.
Кроме того, в этом сезоне на 20 процентов выросло число участников конкурса на лучшее зимнее оформление среди заведений общепита. От них поступило около двух тысяч заявок. Всего же в конкурсе участвует более пяти тысяч предприятий.
Конкурсная комиссия объявит победителя до 28 февраля. Горожане могут оценить декор заведений на специальной странице проекта «Активный гражданин». По итогам будет создан народный рейтинг самых красиво украшенных заведений столицы. Кроме того, оценить предприятия можно до 25 января включительно в туристическом сервисе Russpass.
Он также поможет жителям и гостям города составить лучший маршрут для прогулки с посещением уютных кафе и не даст пропустить все самое интересное и вкусное на уличных фестивалях.