Трехэтажный дом сносят в Алматы

«Под снос попал трехэтажный дом по улице Черновицкая, 10», — говорится в сообщении.
По данным, собственник приступил к строительству, не имея разрешительных документов — АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
«Позднее по иску управления вышло решение Жетысуского районного суда города Алматы от 7 сентября 2023 года о сносе незаконно возведенного трехэтажного жилого дома», — дополняется в сообщении.
Сообщается, что демонтаж объекта производится собственником добровольно с участием судебных исполнителей.