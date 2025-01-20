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Трехэтажный дом сносят в Алматы

Алматы. 20 января. КазТАГ — Трехэтажный дом сносят в Алматы, сообщает пресс-служба управления градостроительного контроля города.

«Под снос попал трехэтажный дом по улице Черновицкая, 10», — говорится в сообщении.

По данным, собственник приступил к строительству, не имея разрешительных документов — АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

«Позднее по иску управления вышло решение Жетысуского районного суда города Алматы от 7 сентября 2023 года о сносе незаконно возведенного трехэтажного жилого дома», — дополняется в сообщении.

Сообщается, что демонтаж объекта производится собственником добровольно с участием судебных исполнителей.