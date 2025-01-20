Троллейбус № 36 изменил маршрут из-за работ во Фрунзенском районе

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что второй вестибюль «Площади Восстания», выходящий к Московскому вокзалу и ТРЦ «Галерея», уйдет на капитальный ремонт после 2027 года. На работы готовы выделить 87 миллионов рублей. Ожидается, что новый подрядчик, на поиск которого объявили конкурс, разработает план по обновлению вестибюля, машинного зала, натяжной камеры и трех устаревших эскалаторов. Однако о перестраивании маршрутов говорить пока рано.