Троллейбус № 36 изменил маршрут из-за работ во Фрунзенском районе

Сегодня, 20 января, троллейбус № 36 изменил маршрут из-за намеченных работ на сетях коммуникаций во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом пассажиров общественного транспорта предупредили в пресс-службе «Организатора перевозок».
— Движение троллейбуса № 36 отведено в одном направлении по Пражской улице, дом № 27, — говорится в сообщении.
В итоге транспорт следует от станции метро «Электросила» по Софийской улице. Жителей и гостей города призвали заранее планировать свой маршрут.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что второй вестибюль «Площади Восстания», выходящий к Московскому вокзалу и ТРЦ «Галерея», уйдет на капитальный ремонт после 2027 года. На работы готовы выделить 87 миллионов рублей. Ожидается, что новый подрядчик, на поиск которого объявили конкурс, разработает план по обновлению вестибюля, машинного зала, натяжной камеры и трех устаревших эскалаторов. Однако о перестраивании маршрутов говорить пока рано.