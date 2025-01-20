21 500 жителей Волгограда и области приняли участие в крещенских купаниях

Дежурство в местах крещенских купаний, которые проходили в регионе с 18.00 18 января до 20.00 19 января, обеспечили сотрудники МЧС и других экстренных служб.
Специалисты контролировали соблюдение мер безопасности и при необходимости оказывали помощь гражданам во время окунания в купель, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Всего свыше 21 500 жителей региона приняли участие в обряде омовения. Так, в ЦПКиО Волгограда местные жители стали участниками флешмоба с обливанием холодной водой.
Отмечали Крещение Господне и в других регионах нашей страны. Так, в Нижегородской области в 2025 году в проруби окунулись 10 тыс. человек. Для омовения было организовано 62 места на водоемах, сообщает pravda-nn.ru. Из-за аномально теплой погоды в регионе усилили меры безопасности на льду.
Во время праздника дежурили свыше 900 специалистов — пожарные, спасатели, врачи, полицейские, добровольцы.