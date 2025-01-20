21 500 жителей Волгограда и области приняли участие в крещенских купаниях

Отмечали Крещение Господне и в других регионах нашей страны. Так, в Нижегородской области в 2025 году в проруби окунулись 10 тыс. человек. Для омовения было организовано 62 места на водоемах, сообщает pravda-nn.ru. Из-за аномально теплой погоды в регионе усилили меры безопасности на льду.