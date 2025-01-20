Выплаты за рождение первого ребенка увеличили в Иркутской области до 22 тысяч

Выплаты предоставляются на детей, которые родились с 1 января 2018 по 31 декабря 2022. Еще одно важное условие — среднедушевой размер дохода семьи менее двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Напомним, перерасчет происходит автоматически, заявления подавать не нужно.