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Выплаты за рождение первого ребенка увеличили в Иркутской области до 22 тысяч

Размер пособия зависит от величины регионального прожиточного минимума.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Размер детских выплат увеличили в Приангарье с 1 января 2025. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, речь идет о пособиях, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума.

— В связи с рождением (или усыновлением) первого ребенка родители, живущие в южных территориях, получат 17 048 рублей, а в северных — 22 171 рубль, — уточнили в Отделении Соцфонда.

Выплаты предоставляются на детей, которые родились с 1 января 2018 по 31 декабря 2022. Еще одно важное условие — среднедушевой размер дохода семьи менее двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Напомним, перерасчет происходит автоматически, заявления подавать не нужно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске разыскивают родственников мужчины, потерявшего память.