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В Омской области благоустроят пять пляжей и зон отдыха у воды в 2025 году

Все они были отобраны в рамках конкурса инициативных проектов самих омичей.
Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко объявил об инициативных проектах, которые получат финансирование из регионального бюджета уже в 2025 году. Всего будет приведено пять зон у воды и пляжей, отобранных для благоустройства по итогам предложений самих омичей.

Обустроенные зоны отдыха у воды появятся в следующих районах:

— в Москаленском. Будет благоустроена территория пруда у села Звездино — проект «Бухта отдыха “Ивовый пруд”;

— в Омском. Планируется обустройство действующего пляжа на берегу Иртыша в поселке Ачаирский;

— в Полтавском. В планах благоустройство прибрежной зоны на пляже озера Караката;

— в Любинском. В поселке Красный Яр будет оборудована зона отдыха благоустройство прибрежной зоны озера Старица в рабочем поселке Красный Яр;

— в Черлакском. Планируется благоустройство набережной в селе Иртыш.

Также губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омичей за активность и отметил, что благоустройство пляжей и мест отдыха у воды является важным направлением для создания комфортной среды.

Ранее мы писали, что в Омске активно идет реализация инициативных проектов.