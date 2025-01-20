В Омской области благоустроят пять пляжей и зон отдыха у воды в 2025 году

Виталий Хоценко объявил об инициативных проектах, которые получат финансирование из регионального бюджета уже в 2025 году. Всего будет приведено пять зон у воды и пляжей, отобранных для благоустройства по итогам предложений самих омичей.
Обустроенные зоны отдыха у воды появятся в следующих районах:
— в Москаленском. Будет благоустроена территория пруда у села Звездино — проект «Бухта отдыха “Ивовый пруд”;
— в Омском. Планируется обустройство действующего пляжа на берегу Иртыша в поселке Ачаирский;
— в Полтавском. В планах благоустройство прибрежной зоны на пляже озера Караката;
— в Любинском. В поселке Красный Яр будет оборудована зона отдыха благоустройство прибрежной зоны озера Старица в рабочем поселке Красный Яр;
— в Черлакском. Планируется благоустройство набережной в селе Иртыш.
Также губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омичей за активность и отметил, что благоустройство пляжей и мест отдыха у воды является важным направлением для создания комфортной среды.
Ранее мы писали, что в Омске активно идет реализация инициативных проектов.