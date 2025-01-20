В Краснодаре родилась одна двойня

В Краснодарском крае за минувшие сутки родились 105 малышей, среди которых 53 девочки и 52 мальчика. Об этом рассказал министр образования региона Евгений Филиппов.
В числе новорожденных также одна двойня. Она появилась на свет в Краснодаре. Всего же в краевой столице родились 63 ребенка. В Новороссийске на свет появилось 11 детей, в Анапе — семь, а в Армавире — шесть.
«В Отрадненском и Лабинском районах на свет появилось по двое деток. В Ейском и Туапсинском — по три малыша», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.
Министр здравоохранения поздравил родителей с рождением малышей и пожелал деткам расти здоровыми, крепкими и счастливыми.
Ранее стало известно, что жители Краснодарского края в 2025 году планируют больше внимания уделять карьере, семье и саморазвитию.