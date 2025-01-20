Госкомвоенпром: первый белорусский гранатомет «Сапфир» принят на вооружение

Госкомвоенпром сообщил, что первый белорусский гранатомет «Сапфир» принят на вооружение. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.
По его словам, в конце 2024 года были завершены все испытания гранатометного комплекса «Сапфир», которые прошли успешно.
— В декабре приказом министра обороны изделие в установленном порядке было принято на вооружение, — заметил Дмитрий Пантус.
Он обратил внимание на то, что первый гранатометный комплекс «Сапфир» белорусского производства предназначается для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы, которая находится в бункерах, легких укрытиях полевого типа, а также сооружениях городского и сельского типов.
Председатель Госкомвоенпрома сообщил, что особенности гранатометного комплекса «Сапфир», такие как наличие электронной системы управления пуском, программируемого взрывательного устройства, наделяет его большим потенциалом по адаптации на боевые модули, роботизированные огневые комплексы, БПЛА.
Ранее Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия.
Тем временем эксперт заявил, что Польша предпримет попытки дестабилизации ситуации на выборах в Беларуси.
Кроме того, Госкомвоенпром Беларуси показал видео испытаний нового бронетранспортера V-2.