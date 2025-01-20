Госкомвоенпром: первый белорусский гранатомет «Сапфир» принят на вооружение

Он обратил внимание на то, что первый гранатометный комплекс «Сапфир» белорусского производства предназначается для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы, которая находится в бункерах, легких укрытиях полевого типа, а также сооружениях городского и сельского типов.