Хабаровский пединститут включили в список памятников архитектуры

Таким образом, опасения общественности, что обветшавшее здание ПИ ТОГУ может быть снесено, а на его месте появится новая застройка, напрасны. Изменить охранный статус уже практически невозможно. В качестве обоснования, почему ПИ ТОГУ объявлен объектом культурного наследия, приводится факт, что в этом здании с 1940 по 1942 год учился Герой Советского Союза Евгений Дикопольцев.