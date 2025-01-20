Хабаровский пединститут включили в список памятников архитектуры

В Хабаровском крае выявлены новые объекты культурного наследия, среди которых здание педагогического института по улице Карла Маркса в столице нашего региона и еще несколько строений, представляющих культурную ценность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кроме педагогического института в список вошли дома в Хабаровске по ул. Фрунзе, д. 126, Калинина, д. 142, Тургенева, д. 76, Запарина, д. 55 и Дзержинского, д. 66. Кроме того, несколько домов признали памятники архитектуры и в Комсомольске-на-Амуре. Среди них здания по адресам: пр. Ленина, д. 20, пр. Ленина, д. 32, пр. Ленина, д. 19 и пр. Ленина, д. 36.
Статус памятника архитектуры предполагает наличие специальной охранной зоны вокруг здания, а также запрет на самовольную перестройку конструкций, перепланировку и так далее. Ремонт имеют право делать только специализированные организации и под надзором контрольных органов.
Таким образом, опасения общественности, что обветшавшее здание ПИ ТОГУ может быть снесено, а на его месте появится новая застройка, напрасны. Изменить охранный статус уже практически невозможно. В качестве обоснования, почему ПИ ТОГУ объявлен объектом культурного наследия, приводится факт, что в этом здании с 1940 по 1942 год учился Герой Советского Союза Евгений Дикопольцев.