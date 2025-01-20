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На Витебский вокзал Петербурга прибыл уникальный состав «Поезд Победы»

В Петербург, на Витебский вокзал, прибыла единственная в мире передвижная инсталляция — «Поезд Победы». Иммерсивная выставка создана на основе подлинных документов и основана на эффекте присутствия.

Источник: Поезд Победы

Как сообщает «Петербургский дневник», прибывший состав представляет собой интерактивную инсталляцию из тематических вагонов, экспозиция которых рассказывает о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

  • 1 вагон: «Цвет нации»;
  • 2 вагон: «Брестская крепость»;
  • 3 вагон: «Электричка на фронт», «Окопы»;
  • 4 вагон: «Концлагерь»;
  • 5 вагон: «Санитарный вагон», «Развитие науки»;
  • 6 вагон: «Вагон банно-прачечного комплекса», «Блокада Ленинграда»;
  • 7 вагон: «Штабной вагон», «Бронепоезд»;
  • 8 вагон: «Преступления японских милитаристов», «Нюрнбергский трибунал»;
  • 9 вагон: «Дорога домой».

Поезд будет стоять на Витебском вокзале до среды, 22 января. Посетить уникальную выставку можно бесплатно, однако необходимо зарегистрироваться на сайте «Поезд Победы».

Напомним, в эти дни в Петербурге и Ленобласти проходят мероприятия, посвящённые 82-й годовщине прорыва блокады. Например, около музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» состоялась акция «На рубеже бессмертия», в БКЗ «Октябрьский» прошёл концерт «Я говорю спасибо Ленинграду», а в «Балтийском доме» — спектакль «Живые картины блокады».Кольцо блокады Ленинграда прорвали 18 января 1943 года. Силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», продлившаяся 18 дней (с 12 по 30 января 1943 года).