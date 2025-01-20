На Витебский вокзал Петербурга прибыл уникальный состав «Поезд Победы»

Напомним, в эти дни в Петербурге и Ленобласти проходят мероприятия, посвящённые 82-й годовщине прорыва блокады. Например, около музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» состоялась акция «На рубеже бессмертия», в БКЗ «Октябрьский» прошёл концерт «Я говорю спасибо Ленинграду», а в «Балтийском доме» — спектакль «Живые картины блокады».Кольцо блокады Ленинграда прорвали 18 января 1943 года. Силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», продлившаяся 18 дней (с 12 по 30 января 1943 года).