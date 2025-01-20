Здание Хабаровского музыкального театра начнут сносить до конца января

Работы по сносу здания Хабаровского музыкального театра начнутся до конца января. Подрядчик, готовый произвести разбор конструкций театра практически на безвозмездной основе, приступит к работе в ближайшее время, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) председателя постоянного комитета Хабаровской городской думы по городскому хозяйству Никиты Божка.
«Обсудили этот вопрос с руководителем министерства строительства региона Анастасией Геннадьевной Зотеевой и директором компании “Орион” Павлом Александровичем Кнорозовым, с которым знаком уже много лет», — говорится в сообщении.
Губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поставлена задача снести сгоревшее здание для строительства нового. По результатам обследования выявлено, что старые конструкции не восстановить.
По словам Никиты Божка, «в ближайшее время на объект уже зайдет подрядчик. А также планируется проведение субботников на площадке уже бывшего Хабаровского музыкального театра с привлечением общественных организаций, жителей города и представителей органов исполнительной власти».