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В Башкирии в ледяную воду в Крещение окунулись более 37 тысяч человек

Наибольшее количество искупавшихся зафиксировано в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Во время Крещения в Башкирии в купелях окунулись более 37 тысяч человек. Об этом рассказали в республиканском МЧС.

По информации ведомства, в 55 муниципалитетах было организовано 92 места для купания. В них окунулись 37 113 человек, что на семь тысяч больше, чем было в прошлом году. Больше всего желающих поучаствовать в обряде было зафиксировано в Уфе — 7 198 человек.

За все время Крещения происшествий и пострадавших отмечено не было.

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