В Башкирии в ледяную воду в Крещение окунулись более 37 тысяч человек

По информации ведомства, в 55 муниципалитетах было организовано 92 места для купания. В них окунулись 37 113 человек, что на семь тысяч больше, чем было в прошлом году. Больше всего желающих поучаствовать в обряде было зафиксировано в Уфе — 7 198 человек.