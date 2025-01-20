В Башкирии в ледяную воду в Крещение окунулись более 37 тысяч человек

Во время Крещения в Башкирии в купелях окунулись более 37 тысяч человек. Об этом рассказали в республиканском МЧС.
По информации ведомства, в 55 муниципалитетах было организовано 92 места для купания. В них окунулись 37 113 человек, что на семь тысяч больше, чем было в прошлом году. Больше всего желающих поучаствовать в обряде было зафиксировано в Уфе — 7 198 человек.
За все время Крещения происшествий и пострадавших отмечено не было.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.