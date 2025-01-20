Приморская путешественница, перенеся болезнь, покорила 10 вершин за 26 дней

Ещё год назад Кристина не ходила в горы, но вот девушка решила изменить свою жизнь. Её первой вершиной стал Пидан, а затем она попробовала свои силы в забеге на Фалазу. Это вдохновило девушку на новые цели, и через полгода подготовки она покорила Эльбрус — высочайшую точку Кавказа (5642 метра). На восхождение ушла неделя, причём затем три дня пришлось провести на высоте 4000 метров.