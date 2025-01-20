Приморская путешественница, перенеся болезнь, покорила 10 вершин за 26 дней

Девушка из Приморья после месяца постельного режима покорила 10 горных вершин за 26 дней. О необычной жительнице края рассказали «Новости Владивостока на VL.ru».
Кристина Пересторонина из Уссурийска, участвующая в конкурсе видеопутешествий «Дальний Восток — Земля приключений» с призовым фондом 3 миллиона рублей, сняла фильм о своём необычном путешествии и надеется на победу. Если ей удастся выиграть, следующим её маршрутом станет восхождение на Килиманджаро.
Ещё год назад Кристина не ходила в горы, но вот девушка решила изменить свою жизнь. Её первой вершиной стал Пидан, а затем она попробовала свои силы в забеге на Фалазу. Это вдохновило девушку на новые цели, и через полгода подготовки она покорила Эльбрус — высочайшую точку Кавказа (5642 метра). На восхождение ушла неделя, причём затем три дня пришлось провести на высоте 4000 метров.
Однако настоящий вызов ожидал её после болезни. Врачи диагностировали двусторонний отит и запретили любые физические нагрузки. Но Кристина решила не только восстановить выносливость, но и показать другим, что возможно многое. После месяца постельного режима, как только лечение завершилось и врач дал разрешение, она отправилась в новое очень длинное путешествие.
За 26 дней Кристина покорила 10 вершин Приморского края, среди которых Облачная, Снежная, Скалистая, Литовка, Ольховая, Пидан, Лысая, Туманная, Голец и Сестра. Она следовала строгому графику: до зимы нужно было успеть завершить все восхождения. Иногда походы шли один за другим — например, на Ольховую и Фалазу — без времени на восстановление.
Кристина отметила, что если бы она сдалась хоть на одной из гор, ей бы не было смысла продолжать. На каждой вершине она ощущала спокойствие. Её тело уставало, но душа отдыхала. Несмотря на боль, она знала, что находится там, где должна быть.
Свой фильм о десяти вершинах за 26 дней Кристина отправила на конкурс. Если она победит, то потратит выигрыш на покорение Килиманджаро — высочайшей горы Африки (5895 метров, Танзания).