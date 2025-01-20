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Больше 800 жителей Таганрога окунулись в освященную воду на Крещение

В Таганроге в Крещенских купаниях приняли участие более 800 таганрожцев.

Источник: Комсомольская правда

Более 800 таганрожцев на Крещение окунулись в освященную воду. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Как рассказала сити-менеджер, во время Крещенских купаний происшествий не зафиксировали. Рядом с купелью дежурили спасатели. Отметим, что место для купаний было оборудовано на Пушкинской.

— Уверена, что этот праздник объединил людей разных возрастов и убеждений вокруг общей традиции и веры. Поздравляю всех православных верующих с Крещением Господним! — поздравила жителей Светлана Камбулова.