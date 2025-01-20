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Размер пособия для семей с детьми увеличили в Иркутской области до 22 тысяч

Беременные женщины получат выплату в размере до 24,9 тысячи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 1 января 2025 увеличили размер пособий, которые получают семьи с детьми. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Социального фонда России по Иркутской области.

С наступлением нового года семьи с детьми, а также беременные женщины смогут получить от 8 до 24 тысяч рублей. Размер выплачиваемых денег определяется с учетом уровня доходов и может составлять 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума.

— Семьи с детьми, живущие на южных территориях, получат от 8 524 до 17 048 рублей. На северных — от 11 085,5 до 22 171 рублей. Беременные женщины — от 9 578,5 до 19 157 рублей (южные территории) и от 12 457,5 до 24 915 рублей — северные, — уточнили в пресс-службе Соцфонда.

Напомним, все перерасчеты производятся автоматически, заявления подавать не нужно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что выплаты за рождение первого ребенка увеличили в Иркутской области до 22 тысяч.