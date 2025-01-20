Австралиец из Владивостока сделал подарки детям Курской области

Гражданин Австралии Марк Лоу обратился во Владивостоке к Благотворительному фонду «Правое дело» и Российскому историческому обществу, чтобы сделать подарки детям из Курской области. Он собрал посылки со сладостями и спортинвентарем, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации Представительства МИД РФ во Владивостоке, мужчина решил воспользоваться указом президента РФ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Этот указ позволяет в упрощенной форме получить вид на жительство в стране.
Иностранец подготовил подарки полностью за свой счет, а благотворительные организации помогли с транспортировкой. В ведомстве не указали, проживает ли Лоу в дальневосточной столице на постоянной основе, такой добрый поступок действительно достоин уважения.