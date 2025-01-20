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В Самаре внепланово посадили самолет из Ташкента из-за закрытия аэропорта Казани

Летевший из Ташкента в Казань самолет приземлился в Самаре утром 20 января.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 20 января, в Татарстане в целях безопасности ограничили работу аэропортов. Из-за того, что воздушная гавань Казани не принимала самолеты, рейс из Ташкента перенаправили в Самару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Рейс WZ1512, летевший из Ташкента в Казань, приземлился на запасном аэродроме в Самаре в 07:43 по местному времени. Как только аэропорт столицы Татарстана откроется, самолет продолжит свой путь к изначальному месту назначения. На время ожидания пассажиры рейса будут обеспечены услугами в соответствии с авиационными правилами.

Напомним, ранее в самарском аэропорту Курумоч приземлился самолет Москва — Уфа. Аэропорт столицы Башкортостана 14 января был закрыт на прием и отправку воздушных судов.