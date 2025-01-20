В Самаре внепланово посадили самолет из Ташкента из-за закрытия аэропорта Казани

Рейс WZ1512, летевший из Ташкента в Казань, приземлился на запасном аэродроме в Самаре в 07:43 по местному времени. Как только аэропорт столицы Татарстана откроется, самолет продолжит свой путь к изначальному месту назначения. На время ожидания пассажиры рейса будут обеспечены услугами в соответствии с авиационными правилами.