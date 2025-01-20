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Выплаты из средств маткапитала увеличили в Иркутской области с 1 января 2025

Семьи, живущие в южных районах, получат 17 048 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье с 1 января года увеличили размер ряда пособий для семей с детьми. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, размер выплаты зависит от величины регионального прожиточного минимума.

С наступлением 2025 повысилась ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала. Отныне ее размер определили как 17 048 для людей, живущих в южных районах. А для северных — 22 171 рубль.

— Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть в южных территориях — 35 150 рублей, а в северных — 45 714 рублей, — уточнили в пресс-службе Соцфонда.

Напомним, перерасчет происходит автоматически, подавать заявление не нужно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что размер пособия для семей с детьми увеличили в Иркутской области до 22 тысяч. Беременные женщины получат до 24,9 тысячи.