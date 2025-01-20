Выплаты из средств маткапитала увеличили в Иркутской области с 1 января 2025

— Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть в южных территориях — 35 150 рублей, а в северных — 45 714 рублей, — уточнили в пресс-службе Соцфонда.