Выплаты из средств маткапитала увеличили в Иркутской области с 1 января 2025

В Приангарье с 1 января года увеличили размер ряда пособий для семей с детьми. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, размер выплаты зависит от величины регионального прожиточного минимума.
С наступлением 2025 повысилась ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала. Отныне ее размер определили как 17 048 для людей, живущих в южных районах. А для северных — 22 171 рубль.
— Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть в южных территориях — 35 150 рублей, а в северных — 45 714 рублей, — уточнили в пресс-службе Соцфонда.
Напомним, перерасчет происходит автоматически, подавать заявление не нужно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что размер пособия для семей с детьми увеличили в Иркутской области до 22 тысяч. Беременные женщины получат до 24,9 тысячи.