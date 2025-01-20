Под Минском продали участок за рекордные $110 тыс. Где он находится

Цена стала рекордной. В прошлом году максимальную цену в 322 787 рублей ($101 тыс.) заплатили за участок площадью 12,15 сотки в деревне Лесковке Боровлянского сельсовета.
Нынешний рекордсмен находится в деревне Батуринке в 22 км от МКАД в московском направлении. Он всего 10 соток и расположен возле реки Домельки.
Изначально лот оценили в 50 тыс. рублей. На него претендовали 14 человек, однако один не прошел регистрацию.
На этом же аукционе продавали 10 соток в деревне Сосновая в 15 км от МКАД. При оценке в 50 тыс. рублей его купили за 172 613 рублей, или $49 718. На него претендовали 11 человек.
Еще один участок такого же размера в водоохранной зоне Дубровского водохранилища в деревне Прилепы продали на аукционе за 10 500 рублей, или $3024. Первоначальная оценка — 10 тыс. рублей, но нашелся всего один покупатель.