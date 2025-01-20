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Под Минском продали участок за рекордные $110 тыс. Где он находится

В двух десятках километров от Минска продали земельный участок за 382 100 рублей, или $110 058. О результатах аукциона рассказал портал Realt. ﻿

Источник: Freepik

Цена стала рекордной. В прошлом году максимальную цену в 322 787 рублей ($101 тыс.) заплатили за участок площадью 12,15 сотки в деревне Лесковке Боровлянского сельсовета.

Нынешний рекордсмен находится в деревне Батуринке в 22 км от МКАД в московском направлении. Он всего 10 соток и расположен возле реки Домельки.

Изначально лот оценили в 50 тыс. рублей. На него претендовали 14 человек, однако один не прошел регистрацию.

На этом же аукционе продавали 10 соток в деревне Сосновая в 15 км от МКАД. При оценке в 50 тыс. рублей его купили за 172 613 рублей, или $49 718. На него претендовали 11 человек.

Еще один участок такого же размера в водоохранной зоне Дубровского водохранилища в деревне Прилепы продали на аукционе за 10 500 рублей, или $3024. Первоначальная оценка — 10 тыс. рублей, но нашелся всего один покупатель.