Политолог Макаренко назвал работу правительства России при Мишустине слаженной

Начнем с самого очевидного показателя — динамики валового внутреннего продукта. Казалось бы, постоянства нет: за пять лет дважды рост был отрицательным: порядка минус 3% в 2020 году и около минус 1% в 2022 году. Но первый из них — год Ковида-19, когда мировая экономика упала на 4,3%, а большинство экономик «большой двадцатки» — еще сильнее. А второй — год, когда Россия только приспосабливалась жить и работать под жесткими санкциями — в течение того года прогнозировался куда более глубокий спад. Зато в 2021 году рост на 5,9% — удачный «отскок» после пандемийной беды.