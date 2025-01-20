Федерация лыжных гонок оценила этап Кубка России в Казани

— У меня просто нет слов! Мне кажется, что турнир оказался еще лучше, чем в прошлом году, хотя тогда казалось, что все было прекрасно. Организация состязаний и сами гонки оказались на высоте. Перед каждой гонкой всегда было два-три человека, на которых хотелось сделать ставку, и наши прогнозы были верными. Однако сюрпризы все же случались, — Цитирует Вяльбе «БИЗНЕС Online».