Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация лыжных гонок оценила этап Кубка России в Казани

Организаторы получили похвалу от главы федерации.

Руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги Кубка России. Очередной этап прошёл в Казани.

— У меня просто нет слов! Мне кажется, что турнир оказался еще лучше, чем в прошлом году, хотя тогда казалось, что все было прекрасно. Организация состязаний и сами гонки оказались на высоте. Перед каждой гонкой всегда было два-три человека, на которых хотелось сделать ставку, и наши прогнозы были верными. Однако сюрпризы все же случались, — Цитирует Вяльбе «БИЗНЕС Online».

К слову, на прошедшем этапе отличились сразу два спортсмена, представляющие Татарстан. Дарья Непряева одержала победу в женском скиатлоне, а у мужчин первое место занял Сергей Адашев.