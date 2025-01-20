В Коминтерновском районе Воронежа частично перекроют дорогу

В Воронеже, в Коминтерновском районе, с 20 января по 3 февраля будет перекрыто движение транспорта на участке дороги от улицы Шишкова до Бульвара Победы. Ограничение связано с проведением коммунальных работ, которые будет осуществлять ООО «РВК-Воронеж».