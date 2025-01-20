В Коминтерновском районе Воронежа частично перекроют дорогу

В Воронеже, в Коминтерновском районе, с 20 января по 3 февраля будет перекрыто движение транспорта на участке дороги от улицы Шишкова до Бульвара Победы. Ограничение связано с проведением коммунальных работ, которые будет осуществлять ООО «РВК-Воронеж».
В течение двух недель специалисты заменят аварийный коллектор диаметром 1000 мм и протяженностью около 70 метров. Это позволит повысить надежность канализационной системы и снизить риск аварий на сетях.
Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут, учитывая перекрытие движения на указанном участке. Работы по замене коллектора являются необходимыми для обеспечения стабильного функционирования коммунальных сетей и предотвращения возможных аварийных ситуаций в дальнейшем.
Жителей района просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.