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В Коминтерновском районе Воронежа частично перекроют дорогу

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

В Воронеже, в Коминтерновском районе, с 20 января по 3 февраля будет перекрыто движение транспорта на участке дороги от улицы Шишкова до Бульвара Победы. Ограничение связано с проведением коммунальных работ, которые будет осуществлять ООО «РВК-Воронеж».

В течение двух недель специалисты заменят аварийный коллектор диаметром 1000 мм и протяженностью около 70 метров. Это позволит повысить надежность канализационной системы и снизить риск аварий на сетях.

Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут, учитывая перекрытие движения на указанном участке. Работы по замене коллектора являются необходимыми для обеспечения стабильного функционирования коммунальных сетей и предотвращения возможных аварийных ситуаций в дальнейшем.

Жителей района просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ЖКХ