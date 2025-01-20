В Кишиневе снова репетиция «веерных отключений» света: Кто на целый день останется без электричества

Некоторые жители Ботаники и Буюкан временно останутся сегодня без электричества.
О запланированных работах сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
- Мунчешть, 793/2 — с 09:30 до 16:30.
Буюканы:
- Доминте Тимону, 1−27, 2−24, Д. Карачобану, 1−27, 2−26, Г. Топырчану, 27, И. Ливеску, 1−21, 2−32, И. Крянгэ, 22, 22/2, 24, 24/1, 32, И. Некулче, 7, Лиссабон, 2/1, 7, 8, 8/1, 9−15, 12−14, Ш. Няга, 56−68, 72, 63, 63A, пер. Ш. Няга, 1−9, 6−12, В. Белинского, 42−52 — с 09:40 до 17:00.
- Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 8, 8/2, 10/3, И. Крянгэ, 66−68, 70, 70/1, 72, 72A, 74, 74/1, 74/3, 76, 999, И. Некулче, 61, 63 — c 09:50 до 17:00.