В Воронеже реконструируют корпус больницы на Московском проспекте

В Воронежской области начался поиск подрядчика для разработки проекта реконструкции корпуса Воронежской областной клинической больницы № 1 (ВОКБ № 1), расположенной по адресу Московский проспект, 151, следует из аукционной документации.
Правительство региона выделило на эти цели 19,5 млн рублей из областного бюджета в рамках региональной инвестиционной программы. Заказчиком работ выступает Министерство строительства Воронежской области, а техническим заказчиком — БУ ВО «Единая дирекция капитального строительства».
Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет выполнить полный комплекс проектно-изыскательских работ, включая разработку проектной документации, ее утверждение и прохождение государственной экспертизы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 января 2025 года. Согласно техническому заданию, основная цель реконструкции — модернизация приемного отделения № 1 ВОКБ № 1. Планируется пристроить к существующему зданию одноэтажный корпус, что позволит расширить возможности приемного отделения и повысить качество обслуживания пациентов.
Кроме того, проектом предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций, в том числе подключение медицинского учреждения к системе подачи медицинских газов, что является необходимым условием для оказания экстренной и плановой медицинской помощи. Также будет установлена современная система пожарной сигнализации, обеспечивающая безопасность пациентов и персонала больницы.
Неотъемлемой частью проекта является благоустройство прилегающей территории. Предполагается создание комфортной и функциональной среды для посетителей и сотрудников больницы. Все работы по проектированию реконструкции должны быть завершены к 1 августа 2025 года. Это установленный срок, в который подрядчик должен не только разработать проект, но и пройти все необходимые согласования и экспертизы.
Реконструкция корпуса ВОКБ № 1 — важный шаг в развитии системы здравоохранения Воронежской области. Модернизация медицинских учреждений позволяет повысить качество оказываемых услуг и создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Реализация проекта позволит ВОКБ № 1 соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи и повысить свою эффективность.