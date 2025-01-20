В Воронеже реконструируют корпус больницы на Московском проспекте

Неотъемлемой частью проекта является благоустройство прилегающей территории. Предполагается создание комфортной и функциональной среды для посетителей и сотрудников больницы. Все работы по проектированию реконструкции должны быть завершены к 1 августа 2025 года. Это установленный срок, в который подрядчик должен не только разработать проект, но и пройти все необходимые согласования и экспертизы.