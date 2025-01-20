Почти 22 тысячи человек приняли участие в Крещенских купаниях в Ростове

Администрации районов Ростова-на-Дону уделили особое внимание благоустройству семи мест, где проходило Великое водоосвящение с окунанием. Были созданы безопасные подходы к купелям, а также удобные условия для переодевания и обогрева людей. Об этом сообщает пресс-служба администраии города.
— В местах обрядовых окунаний с 18.00 18 января по 24.00 19 января, организовано дежурство 12 спасателей, привлечено семь единиц спец. техники, 14 казаков Казачьей дружины города Ростова-на-Дону, сотрудников администраций районов города, медики. Общественный порядок на территориях, прилегающих к храмам и местам окунаний, поддерживали сотрудники УМВД России по городу Ростову-на-Дону, — говорится в сообщении.
В храмах в праздничных службах приняли участие около 56 тысяч человек.