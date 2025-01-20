Почти 22 тысячи человек приняли участие в Крещенских купаниях в Ростове

Администрации районов Ростова-на-Дону уделили особое внимание благоустройству семи мест, где проходило Великое водоосвящение с окунанием. Были созданы безопасные подходы к купелям, а также удобные условия для переодевания и обогрева людей. Об этом сообщает пресс-служба администраии города.