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Пять питомцев улетели вместе с хозяевами в Турцию и Таиланд из Иркутска

За неделю специалисты изъяли и уничтожили 19,8 килограмма продуктов питания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска за неделю пять питомцев улетели вместе с хозяевами в Турцию и Таиланд. Все животные прошли пограничные контрольный ветеринарный пункт, только после отправились в путешествие. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— В этот же период специалисты оформили две партии куриных яиц общим количеством 604,8 тысячи штук, предназначенных для экспорта в Монголию, — поделились в Управлении.

Всего с 9 по 16 января наложили 22 административных штрафа. Изъяли и уничтожили 19,8 килограмма продуктов питания, которые провозили без необходимых разрешений и ветеринарных сопроводительных документов. Нашли их, кстати, на рейсах, прилетевших из-за рубежа и стран СНГ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что верба распустилась в Листвянке из-за теплой зимы.