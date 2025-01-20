Пять питомцев улетели вместе с хозяевами в Турцию и Таиланд из Иркутска

В аэропорту Иркутска за неделю пять питомцев улетели вместе с хозяевами в Турцию и Таиланд. Все животные прошли пограничные контрольный ветеринарный пункт, только после отправились в путешествие. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.