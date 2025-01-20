Пять питомцев улетели вместе с хозяевами в Турцию и Таиланд из Иркутска

В аэропорту Иркутска за неделю пять питомцев улетели вместе с хозяевами в Турцию и Таиланд. Все животные прошли пограничные контрольный ветеринарный пункт, только после отправились в путешествие. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— В этот же период специалисты оформили две партии куриных яиц общим количеством 604,8 тысячи штук, предназначенных для экспорта в Монголию, — поделились в Управлении.
Всего с 9 по 16 января наложили 22 административных штрафа. Изъяли и уничтожили 19,8 килограмма продуктов питания, которые провозили без необходимых разрешений и ветеринарных сопроводительных документов. Нашли их, кстати, на рейсах, прилетевших из-за рубежа и стран СНГ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что верба распустилась в Листвянке из-за теплой зимы.