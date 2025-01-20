Власти Казани объяснили, почему занятия не отменяют из-за угрозы атаки БПЛА

По словам представителя мэрии города, пока оснований для перехода на дистанционное обучение нет. Эти решения принимаются на основе рекомендаций профильных ведомств. В случае изменений информация будет опубликована в оперативном режиме. Управление образования столицы Татарстана сообщила, что местные школы и детсады продолжают работу в штатном режиме.