Власти Казани объяснили, почему занятия не отменяют из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам представителя мэрии города, пока оснований для перехода на дистанционное обучение нет. Эти решения принимаются на основе рекомендаций профильных ведомств. В случае изменений информация будет опубликована в оперативном режиме. Управление образования столицы Татарстана сообщила, что местные школы и детсады продолжают работу в штатном режиме.
Ранее в Кировском районе Казани обнаружили предположительно осколок БПЛА. Временно не работают аэропорты столицы Татарстана и Нижнекамска. По информации Минобороны России, в Татарстане был сбит один беспилотник.