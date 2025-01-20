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Власти Казани объяснили, почему занятия не отменяют из-за угрозы атаки БПЛА

В городе образовательные учреждения продолжают работу.

Источник: Комсомольская правда

Власти Казани объяснили, почему занятия не отменяют из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам представителя мэрии города, пока оснований для перехода на дистанционное обучение нет. Эти решения принимаются на основе рекомендаций профильных ведомств. В случае изменений информация будет опубликована в оперативном режиме. Управление образования столицы Татарстана сообщила, что местные школы и детсады продолжают работу в штатном режиме.

Ранее в Кировском районе Казани обнаружили предположительно осколок БПЛА. Временно не работают аэропорты столицы Татарстана и Нижнекамска. По информации Минобороны России, в Татарстане был сбит один беспилотник.

образование