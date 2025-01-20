Названы самые опасные регионы России

В прошлом году в Крыму официально зафиксировано чуть больше 115 преступлений на 10 тысяч жителей.
Изменение количества преступлений, зарегистрированных в республике в прошлом году, по сравнению с 2023-м, составило 4,2 процента. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зафиксированных в 2024 году на 10 тысяч жителей, составило 33,7%. Их число, по сравнению с 2023 годом, стало больше на 6,6%.
Севастополь занял 12 место в рейтинге, здесь за прошлый год зарегистрировано больше 102 преступлений на 10 тысяч жителей. Их количество снизилось более чем на девять процентов. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в прошлом году на 10 тысяч жителей, составляет 37,6%, рост по сравнению с 2023 годом — 17,5%.
В целом по стране в 2024 году были зарегистрированы 617,3 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 42 на 10 тысяч жителей.
Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне, где в прошлом году правоохранители зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Тогда как общероссийский уровень преступности — 131 преступление на 10 тысяч человек.
Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2023 году, занимают соответственно Республика Ингушетия и Дагестан, эти регионы также можно считать одними из самых безопасных в стране.
Самый высокий уровень преступности регистрируется в Карелии, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где в 2024 году было официально отмечено свыше 200 преступлений на 10 тысяч жителей.
Как отмечают аналитики, ссылаясь на данные МВД России, в 2024 году были зарегистрированы свыше 1,9 миллиона преступлений, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах стали меньше совершать тяжких и особо тяжких преступлений.
По мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолога и политолога Натальи Киселевой, отмена моратория на смертную казнь не повлияет на уровень преступности в стране, это зависит от множества факторов. Об этом она сказала в эфире радио «Спутник в Крыму», комментируя развернувшуюся в российском обществе дискуссию об отмене моратория на смертную казнь.