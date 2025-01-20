Названы самые опасные регионы России

Севастополь занял 12 место в рейтинге, здесь за прошлый год зарегистрировано больше 102 преступлений на 10 тысяч жителей. Их количество снизилось более чем на девять процентов. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в прошлом году на 10 тысяч жителей, составляет 37,6%, рост по сравнению с 2023 годом — 17,5%.