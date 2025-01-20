Заслуженный учитель Игорь Чапрак умер в Нижнем Новгороде 19 января

Заслуженный учитель РФ Игорь Чапрак умер в Нижнем Новгороде 19 января, сообщается в соцсетях Центра одаренных детей.
Игорь Чапрак являлся заслуженным педагогом страны и кандидатом педагогических наук. С 2009 по 2015 год он занимал должность директора Центра одаренных детей в Нижнем Новгороде.
«Ушел из жизни не только великий учитель, но и добрый, отзывчивый человек, который всегда был готов выслушать и помочь. Его теплая улыбка, доброта и забота о других навсегда останутся в памяти тех, кто его знал. Выражаем соболезнования родным и близким Игоря Аркадьевича», — написали в соцсетях ЦОД.