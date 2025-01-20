Размер детских пособий в Омской области увеличили с января 2025 года

Единое пособие на детей до 17 лет в Омской области составит с 7,5 до 14,9 тыс. рублей. Это эквивалентно 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на одного ребенка. Размер пособия зависит от доходов семьи. Чем ниже доходы, тем выше пособие.