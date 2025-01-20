Размер детских пособий в Омской области увеличили с января 2025 года

С января 2025 года в Омской области вместе увеличением прожиточного минимума выросли детские пособия. Выплаты за январь пересчитают и перечислят получателям в феврале. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России.
Единое пособие на детей до 17 лет в Омской области составит с 7,5 до 14,9 тыс. рублей. Это эквивалентно 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на одного ребенка. Размер пособия зависит от доходов семьи. Чем ниже доходы, тем выше пособие.
Единое пособие для беременных женщин также вырастет. Его размер будет варьироваться от 8,4 до 16,8 тыс. рублей.
После повышения максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит до 68 995 рублей 48 копеек.
Сумма выплат по пособию по беременности и родам (отпуск продолжительностью 140 дней) составит от 118 778 рублей 80 копеек до 794 355 рублей 80 копеек. Ее размер рассчитывают индивидуально с учетом зарплаты матери ребенка.
Ранее мы сообщали, что омские старшеклассники могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ.