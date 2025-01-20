МАРТ высказался о перспективах продвижения белорусских товаров на маркетплейсах. Подробности озвучил в эфире Первого информационного телеканала министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.
Он акцентировал внимание на том, что практически каждый человек сегодня пользуется электронными площадками, где можно выбрать и заказать товар из широкого ассортимента по доступным ценам. Новый глава МАРТ подчеркнул, что это будет развиваться и далее.
— Мы должны ускоренными темпами там отечественных производителей как можно шире представить. Задача ни в коем случае не пресекать интернет-торговлю, — заявил Артур Карпович.
Говоря про торговые площадки, которые работают в режиме офлайн, глава МАРТ заметил, что их в Беларуси хватает. Он пояснил, что в стране есть социальные стандарты по наличию торговых объектов, а также объектов бытового обслуживания. Карпович уточнил, что они все выполняются.
Тем временем новый глава МАРТ сказал, какой советский опыт стоит перенять белорусской торговле.
Ранее новый глава МАРТ сказал, что будет с импортными товарами в Беларуси.
Кроме того, десять тысяч белорусских товаров верифицированы на Wildberries и Ozon.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком похолодании с 20 по 26 января в Беларуси.