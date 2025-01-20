Руины кремля до реставрации показали нижегородцам

Реставрационные работы были начаты осенью 1949 года с Ивановской башни, которая была в аварийном состоянии. Под руководством архитектора Святослава Агафонова из аварийного состояния были выведены 12 из 13 крепостных башен, в том числе восстановлена Борисоглебская башня, и около 2000 метров кремлевских стен, которые сильнее всего были разрушены со стороны Волги. Чтобы соблюсти достоверность при восстановлении облика крепости, Агафонов детально изучал не только подлинные ее части, но и аналогичные по времени, структуре и назначению сооружения рубежа XV—XVI вв. еков.