«Плохо себя чувствовала»: в Красноярске инспекторы ДПС отвезли автоледи в больницу (видео)

В Красноярске инспекторы ДПС оказали помощь девушке-водителю, которой стало плохо на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Все произошло сегодня, 20 января, на улице Калинина. Рано утром госавтоинспекторы заметили на дороге «Тойоту» с включенной «аварийкой». Поравнявшись с иномаркой, старший лейтенант полиции Павел Андриянов и младший лейтенант полиции Денис Максин услышали, как девушка за рулем просит о помощи. Оказалось, что она плохо себя чувствует и ей срочно нужно в больницу.
«Оценив ситуацию и поняв, что дальнейшее движение может представлять опасность, сотрудники Госавтоинспекции предложили девушке припарковать свое транспортное средство и пересесть в патрульный автомобиль. После этого, включив специальные световые и звуковые сигналы, инспекторы ДПС начали движение», — рассказали стражи правопорядка.
Для того, чтобы доставить автоледи в приемное отделение Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, полицейским потребовалось около 5 минут. Выходя из патрульной машины, девушка поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь, а те, в свою очередь, пожелав автоледи скорейшего выздоровления, вернулись к выполнению служебных обязанностей.
Напомним, ранее в Иланском районе Красноярского края сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине, который съехал на автомобиле в кювет.
Фото на главной: t.me/mvd_24.