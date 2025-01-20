«Плохо себя чувствовала»: в Красноярске инспекторы ДПС отвезли автоледи в больницу (видео)

Все произошло сегодня, 20 января, на улице Калинина. Рано утром госавтоинспекторы заметили на дороге «Тойоту» с включенной «аварийкой». Поравнявшись с иномаркой, старший лейтенант полиции Павел Андриянов и младший лейтенант полиции Денис Максин услышали, как девушка за рулем просит о помощи. Оказалось, что она плохо себя чувствует и ей срочно нужно в больницу.