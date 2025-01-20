Более девяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Омска за выходные

Более 9 тысяч кубометров снега вывезли с улиц города за минувшие выходные. Всего с начала зимы омские снежные полигоны приняли более 411 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Дорожники продолжают работы по расчистке дорог, лестниц, остановок и пешеходных переходов и вывозу снега. Сегодня, 20 января, на улицах города работают 163 единицы техники и свше 190 рабочих.
«Сейчас, пока синоптики не прогнозируют больших снегопадов, дорожники уделят больше внимания межквартальным и междворовым проездам», — отметил Сергей Шелест.
Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Омской области ожидаются температурные качели. Уже в среду, 22 января, столбик термометра на территории региона может показать до −30 градусов.