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Более девяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Омска за выходные

Дорожники продолжают работы по расчистке улиц и пешеходных зон.

Источник: Комсомольская правда

Более 9 тысяч кубометров снега вывезли с улиц города за минувшие выходные. Всего с начала зимы омские снежные полигоны приняли более 411 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Дорожники продолжают работы по расчистке дорог, лестниц, остановок и пешеходных переходов и вывозу снега. Сегодня, 20 января, на улицах города работают 163 единицы техники и свше 190 рабочих.

«Сейчас, пока синоптики не прогнозируют больших снегопадов, дорожники уделят больше внимания межквартальным и междворовым проездам», — отметил Сергей Шелест.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Омской области ожидаются температурные качели. Уже в среду, 22 января, столбик термометра на территории региона может показать до −30 градусов.