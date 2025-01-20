Хабаровчан на этой неделе ждут резкие контрасты

В краевой столице всю неделю осадков не прогнозируется. До четверга умеренный ветер будет дуть с юго-запада и запада, ночью −22… −24, днём −11… −13. В пятницу подует с севера, потому под утро станет на градус холоднее, а к обеду воздух нагреется до тех же 11 — 13 градусов ниже ноля. На выходных температурный фон снизится ещё на один — два градуса. Но в любом случае настоящих крещенских морозов ждать не стоит.