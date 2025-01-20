Хабаровчан на этой неделе ждут резкие контрасты

Очень контрастная погода ждёт жителей большей части Хабаровского края на этой неделе. Вроде бы с запада к нам пришла относительно тёплая воздушная масса. Однако ночи будут ещё весьма холодными, хотя экстремальных температур синоптики не обещают. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в Дальневосточном УГМС.
— Всю неделю нас ждёт погода практически без осадков. И хотя с запада к нам пришёл довольно тёплый воздух, но при ясной погоде по ночам будет происходить сильное выхолаживание. Поэтому температуры в течение суток будут очень контрастными: под утро −20… −27, днём −5… −12, — объяснил ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
Важно добавить, что даже в таких традиционно холодных посёлках, как Чегдомын и имени Полины Осипенко, ночная температура, по крайней мере в начале недели, не будет опускаться ниже 30-градусных значений. В целом же, учитывая разницу между суточными максимумами и минимумами, погода в Хабаровском крае на этой рабочей неделе будет соответствовать январской норме.
В краевой столице всю неделю осадков не прогнозируется. До четверга умеренный ветер будет дуть с юго-запада и запада, ночью −22… −24, днём −11… −13. В пятницу подует с севера, потому под утро станет на градус холоднее, а к обеду воздух нагреется до тех же 11 — 13 градусов ниже ноля. На выходных температурный фон снизится ещё на один — два градуса. Но в любом случае настоящих крещенских морозов ждать не стоит.