В Красноярском крае выявили самую подделываемую банкноту

Из общего числа фальшивок 47 составили российские купюры, а три — иностранные. Специалисты Банка России отмечают, что традиционно самой подделываемой банкнотой остается купюра номиналом 5000 рублей образца 1997 года, количество которой в прошлом году составило 32 экземпляра.