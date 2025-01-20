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В Красноярском крае выявили самую подделываемую банкноту

По информации пресс-службы отделения Банка России в Красноярске, в 2024 году в регионе было обнаружено 50 поддельных банкнот.

Источник: ТАСС

Из общего числа фальшивок 47 составили российские купюры, а три — иностранные. Специалисты Банка России отмечают, что традиционно самой подделываемой банкнотой остается купюра номиналом 5000 рублей образца 1997 года, количество которой в прошлом году составило 32 экземпляра.

На втором месте по популярности среди злоумышленников находится банкнота в 1000 рублей — за 2024 год было выявлено 9 таких подделок.

Для сравнения, в Красноярском крае в 2023 году было обнаружено 45 фальшивых купюр, а в 2022 и 2021 годах — 67 и 153 соответственно.