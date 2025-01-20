Защита Татьяны Быковской намерена обратиться в Верховный суд

В 2020 году Быковская и Беседовский были отправлены под домашний арест, а в 2023 году их перевели в следственный изолятор. В 2024 году был вынесен приговор: Беседовский вышел на свободу в январе из-за истечения срока давности, а Быковская в марте была приговорена к четырем с половиной годам лишения свободы в марте 2024 года.