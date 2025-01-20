Просили учесть голоса с Чукотки. Как проходил первый референдум в Крыму

Вторая половина 1990 года стала для большинства жителей Крыма тревожной и неуютной. Было ощущение, что каждый следующий день может стать хуже предыдущего. Еще существовала единая страна, хотя во многих ее союзных республиках уже спорили о том, как жить дальше. 20 января отмечается День Республики Крым. Это дата проведения первого референдума о статусе полуострова. «АиФ-Крым» вспоминают об этом важном событии.
Националисты беспокоились.
Осенью 1990 года Крымский областной Совет народных депутатов принял решение о проведении референдума о государственном и правовом статусе Крыма.
«Вы за воссоздание Крымской автономной советской социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» — так звучал единственный вопрос в бюллетене. Это был шанс для крымчан самостоятельно решить свою судьбу.
К тому времени на Украине националисты не просто подняли голову — уже существовали политические движения и полноценная партия. Причем «Народный Рух Украины» уже вовсю действовал на полуострове. В первую очередь — через студентов, которые приехали учиться в Крым из разных областей Украины.
В почтовые ящики жителей разных городов «руховцы» бросали листовки, в которых людей призывали референдум игнорировать. Пытались организовывать митинги — правда, безуспешно: у крымской власти были силы и возможности такие провокации пресекать.
Интересно, что в последние месяцы перед референдумом на полуостров стали перебираться здравомыслящие жители западных областей Украины, которые наблюдали буйный расцвет идей сторонников «самостийности». И делились своими впечатлениями и наблюдениями: когда незнакомцы угрожали людям, говорящим по-русски, а сослуживцы не отвечали на «Здравствуйте», требуя от собеседника обмен бандеровским приветствием…
Против референдума выступала «Организация крымскотатарского национального движения» (ОКНД). У ее истоков стояли лидеры ныне признанного в РФ экстремистским меджлиса.
Кстати
Жизнь большинства крымчан в 1990 и 1991 году была нелегкой. Полуостров, бывший когда-то витриной советского благополучия, изменился. У магазинов к моменту открытия скапливались огромные очереди — если «выбрасывали» мясо, кур, колбасу, масло, порой даже крупы, это моментально сметалось с прилавков. По специальным талонам выкупалось спиртное, сахар, стиральный порошок. Шел обмен крупных денежных купюр старого образца, причем пенсионерам обменивали до 200 рублей, остальным в размере среднего заработка. «Заначки», хранившиеся дома, становились бесполезными бумажками. И никто не представлял, что дальше будет только хуже.
Глас народа.
Возможно, политики или ученые предвидели скорый распад большой страны. Но большинство крымчан следующим шагом после обретения Крымом автономии видели выбор: в какой союзной республике предстоит ему находиться. Именно поэтому кипели дискуссии на страницах газет, шел поток заявлений, обращений и коллективных писем в самые разные инстанции.
«Мы за то, чтобы Крым вышел из УССР и вошел в состав РСФСР. Клименко Олег и Нина, Симферополь».
«Мы, граждане Керчи, ознакомившись с Декларацией о государственном суверенитете Украины считаем, что она направлена на разрушение единства и дружбы народов… Требуем возбудить ходатайство о выходе из УССР».
«Статус Крыма не менять! Ничего не имеем против Украины. Сидоровы, Бахчисарайский район».
Это только несколько цитат из обращений в областной совет Крыма. В ноябре, декабре 1990-го и январе 1991-го туда поступило 469 писем, подписанных почти 8,3 тысячами жителей полуострова. В 366 люди высказывались за возвращение в Россию. В 20 требовали оставить Крым в составе Украины, в 79 — обрести самостоятельный статус, в 31 убеждали в ненужности референдума.
Официально.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов:
"Референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути к референдуму 16 марта 2014 года, на пути домой.
Это свидетельство неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма, против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики.
В 1921 году Крым впервые получил автономный статус. Семьдесят лет спустя наши земляки проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР. Что сыграло важную роль в сохранении мира и согласия на крымской земле. В то время как во многих других регионах уже пылали или назревали межнациональные конфликты.
Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением. Впоследствии статус автономии, даже урезанной Киевом, помогал нам противостоять насильственной украинизации, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией.
В конечном счете этот статус позволил подготовить почву для Крымской весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией".
Как это было.
К избирательным участкам крымчане стали подходить до их открытия — так, что к восьми часам уже скопились небольшие очереди. К девяти областная комиссия по референдуму получила первые результаты по количеству проголосовавших. Впереди всех оказались районы — например, в Советском проголосовал каждый третий избиратель, а в Раздольненском и Красноперекопском — каждый четвертый.
Областную комиссию поразил человек, приехавший на референдум из Нижнего Тагила. Грек по фамилии Целио представил документы о том, что до депортации жил в Крыму, потому и счел своим долгом поучаствовать в решении судьбы малой Родины.
В комиссию слали телеграммы крымчане, находившиеся на службе, в командировках и на рабочих вахтах: с Камчатки, Чукотки, Североморска. Кокандское общество советских греков — тоже некогда депортированных с полуострова, прислали просьбу учесть 888 их голосов за автономию Крыма.
К сожалению, все эти голоса, прилетевшие из разных уголков страны, остались только дружеской поддержкой для тех, кто голосовал в этот день. По правилам проведения референдума, не было возможности их зачесть.
На избирательные участки некоторых комиссий — например, в Ялте, противники референдума подбрасывали листовки. Были среди них и рукописные, и изготовленные в типографии.
Недействительными во время референдума признали почти 16 тысяч бюллетеней. И не только потому, что противники голосования их сознательно портили. Многие люди пытались «донести» не только свое мнение по поводу статуса Крыма, но и претензии к нынешнему существованию. «Восстановить закон против тунеядства», «Навести порядок в торговле, чтобы товары не плыли к кооператорам и спекулянтам», — приводила некоторые из этих надписей газета «Крымская правда».
Результат референдума был предсказуем и созвучен настроениям крымчан. Большинство сказали «да» автономии как субъекту СССР.
А потом судьбу Крыма решили в Верховной Раде Украины: ее депутаты статус республики подтвердили, но не как самостоятельной единицы. Выбрать свою судьбу крымчанам не дали. Крымская автономия на два с лишним десятков лет стала для Украины чужеродным образованием. Здесь люди не собирались забывать свой язык, историю и стремление жить в России.
Только цифры.
- 81,37% крымчан приняли участие в референдуме 1991 года,
- 93,26% из голосовавших высказались за воссоздание автономии,
- 5,64% считали, что особый статус Крыму не нужен,
- 97% севастопольцев в городе-герое, где прошел свой референдум, поддержали предложение о статусе «главной базы ЧФ, города союзно-республиканского подчинения».