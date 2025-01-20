Просили учесть голоса с Чукотки. Как проходил первый референдум в Крыму

Вторая половина 1990 года стала для большинства жителей Крыма тревожной и неуютной. Было ощущение, что каждый следующий день может стать хуже предыдущего. Еще существовала единая страна, хотя во многих ее союзных республиках уже спорили о том, как жить дальше. 20 января отмечается День Республики Крым. Это дата проведения первого референдума о статусе полуострова. «АиФ-Крым» вспоминают об этом важном событии.