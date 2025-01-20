Арина Соболенко выиграла 18 матчей Australian Open подряд, как и Сирена Уильямс

Белоруска в четвертом круге Australian Open уверенно выиграла у россиянки Мирры Андреевой (подробнее — здесь). Соболенко оказалась самой молодой теннисисткой, которой удалось выиграть подряд 18 матчей в рамках турниров «Большого шлема» на хардовом покрытии. Последней, кто смог достичь указанного показателя, была теннисистка из Америки Сирена Уильямс. Так, в период с 2002 по 2004 годы она выиграла подряд 18 матчей. Напомним, что соперницей белоруски Соболенко в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии станет россиянка Анастасия Павлюченкова.